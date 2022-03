Responsable de services administratifs, polyvalente, rigoureuse et exigeante.

Expériences variées dans les domaines de la gestion administrative orientée clients ou opérationnelle, ou de la gestion du personnel, et plus récemment expertise en paie.

Je suis capable de mener plusieurs tâches de front, en faisant preuve d'une grande résistance au stress.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion du personnel

Paie et charges sociales

Management d'équipe

Gestion de la relation client