Nadia FAJEAU

Mon parcours professionnel polyvalent m’a permis de développer mon sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’organisation.

Approfondir et enrichir mon expérience professionnelle tout en étant au service des clients et de la société sont mes objectifs afin d'évoluer au sein de votre structure. Rigoureuse, dynamique ayant le sens du service, et la capacité à organiser, planifier et accompagner. De plus, mon aisance relationnelle et mes compétences passées seront un atout pour remplir ma mission au sein de votre société.









Mes compétences :

Gestion des prestataires de services

Traitement du courrier

Réservation de salles

Gestion des locaux

Gestion des formulaires HSBC

Accueil physique et téléphonique

Relations publiques

Classement

Gestion des cartes

Négociation des tarifs annuels

Archivage

Gestion administratif

Remise des documents

Organisation des agendas

Traitement des factures

Gestion du personnel

Organisation de voyages

Transfert aéroport-hôtel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel