Nadia OUSSARGHIN

J'ai démarré mon parcours professionnelle dans le secteur de la recherches en biologie et biotechnologies que j'ai clôturé par un projet de conception autant que référente métier du projet SI d'une plateforme de production en interne à l'Institut Pasteur.

Cette période salariale m'a permis d'apprendre à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

- Élaborer des propositions techniques

- Définir les méthodes, les moyens d'études et de conception et leur mise en oeuvre

- Identifier les contraintes d'un projet

- Déterminer des axes d'évolution technologiques

- Élaborer des solutions techniques et financières

- Réaliser des tests et essais, analyser les résultats et déterminer les mises au point du produit, du procédé

- Actualiser des dossiers techniques de définition du projet

- Concevoir un dossier technique de définition du projet

- Apporter une assistance technique

- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)

- Concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation)

je me suis également passionnée par l'immobilier autant qu'investisseur, depuis maintenant 15 ans, je me suis auto formée, pratiquée sur le terrain et appris à

- Élaborer un dossier de financement

- Réaliser une étude de rentabilité dinvestissement locatif

- Élaborer un dossier d'achat

- Diriger un service de prestataire

- Coordonner les activités d'une gestion immobilière.

En 2019, j'ai décidé de quitter le monde salariale vers lhorizon entrepreneuriale en Proptech, tout en gardant ma passion pour linvestissement que je continue de pratiquer autant que consultante.