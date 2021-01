Nadia REZGUI BEN CHEIKH

Diplômée de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et certifiée HP ALM et qualification avec une double compétence Ingénieur, je possède un réel goût pour la dynamique d'équipe et de projet.

Mon objectif c'est d'évoluer vers la direction des projets complexes en passant par des postes d'AMOE et AMO (organisation des processus, qualification logicielle, conduite du changement, support applicatif et formation...) tout en m'appuyant sur ma double compétence.



Mes compétences :

HR Access

Conduite du changement

Organisation

Support applicatif

ISTQB (synthèse terminologie)

MS Project

Application Livecycle Management (ALM HP)

Quality Center 11.00

HP Sprinter

Quick Test Pro

Langage SQL (user)

BPA MEGA

BPA Corporate Modeler

Pack MS Office