Nadia ZERROUKI

Je suis une personne qui est sérieuse dynamique et qui a le sens d'organisation avec un bon sens de responsablité et d'adaptation, j'aime travailler en équipe

mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir la compétence de suivi des objectifs clients , une compétence en techniques de vente ainsi qu'un bon relationel avec les clients

j'ai travaillé autant qu ADV au sein de l'entrepot de EURL EL MOUBACHIR , chargée clientele keyaccount b to b au sein du GROUPE METIDJI, ainsi que prospectrice au sein de la société LES PAGES MAGHREB, et une expérience autant que consultante de produits de beauté au sein de la société ORIFLAME



j'ai un master en administration et économie d'entreprise

j'ai pu bénificier des formations telles que : Les techniques commerciales et marketing / le mix marketing / une formation sur le progiciel SAP