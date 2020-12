Nadir TAKRARIT

Manager commercial avec plus de 8 ans d'experience dans la vente de service dont 7 en management sur le terrain et en centre d'appel,

Actuellement à la recherche d'un nouveau challenge professionnel, je souhaite intégrer le service commercial d'une grande entreprise afin d'enrichir mon parcours,bénéficier de formations et evoluer vers l'international.





Mes compétences :

Aisance relationelle

Sens de l'analyse

Techniques de vente

Microsoft Excel

Prise de parole

Pédagogie

Gestion de la relation client