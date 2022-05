Naima BOUFATAH AKALAY

A travers mon parcours professionnel, j'ai cumulé un savoir faire aussi important dans la compréhension et la formalisation des attentes des clients en terme de qualité transverse, la traduction de ces attentes en indicateurs de suivi, la remontée de la synthèses vers les interlocuteurs internes et la proposition d'actions correctives afin de renforcer la satisfaction client vis à vis de la firme en question,

et dans la perspective d'évolution de ma carrière professionnelle, je met mon profil au service des firmes souhaitons renforcer leur équipes par un élément motivé,ambitieux, rigoureux, d'un excellent relationnel, souple et adaptable,



Mes compétences :

Force de proposition

Adaptabilité

Maîtrise statistique des procédés

Communication

Gestion de la relation client