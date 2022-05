Naïma DELLALI

Chef de projets marketing

expert en emailing, gestion de salons professionnels, gestion de site web et référencement. Expérience en marketing international parlant anglais français et espagnol. créative et dynamique.



Depuis 2018 : chef de projets chez Assurcam-pro



De 2011 à 2018 : Chef de projets marketing société Maréchal ELECTRIC



Responsable salons professionnels et e-mailing (25 à 30 salons par an / france et majoritairement à l'international)

• Mise en place et pilotage de l’événement : en relation avec différents et multiples

prestataires (organisateurs salons, imprimeurs, presse, logistique...)

• Communication interne avec les équipes commerciales des 5 filiales monde

• Communication externe sur notre base de donnée clients à travers des campagnes Emailing

invitation et remerciements (depuis la plateforme Dolist)

• Analyse, compte rendu et recommandations

• Réalisation et suivi des budgets

• Maintien qualitatif de la CRM après chaque campagne E-mailing (gestion des

désabonnements, Hardbounces). Collaboration avec la DSI pour améliorations de la CRM.



Mes compétences :

Business Case

Développement durable

E-mailing

Intranet

Mailing

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Qualitative quantitative

Référencement

Veille

Veille concurrentielle

Gestion de projet

Dolibarr

Prestashop

SEO

Adobe Photoshop