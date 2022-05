Naïma DERRAZ

Après l’obtention de mon baccalauréat en Économie Sociale en 1991, j’ai intégré l’université du Maine afin d’être formée au champ de l’action, de l’intervention et de l’expertise en Licence Administration Économique et Sociale. J’ai acquis ainsi des compétences en terme de méthodologie et de conduite de projets. Cette licence pluridisciplinaire m'a permise de me la préparer aux fonctions de gestion dans tout type de structure, publique ou privée. Lors de mes diverses expériences antérieures, j’ai été Conseillère accès au Droit au TRIBUNAL du Mans durant deux années et par la suite chargée de mission dans une maison de services public pendant deux ans pour l’accès aux droits (Sociaux, juridiques et administratifs…) des usagers. J’ai pu ainsi développer des capacités de synthèse, d’analyse, de recueil de données dans une démarche d’expertise sociale. En 2010, pour valider mon parcours en tant qu’intervenante sociale, j’ai obtenu par la VAE le DUT Carrières sociales option assistance Sociale à l’Université d’Angers. Mes expériences riches dans le travail social et mon réseau m’ont permis de comprendre le fonctionnement territorial, la coordination entre les différents dispositifs et d'être actrice dans la cohésion à l’échelle départementale de l’accueil des migrants et en mobilisant les partenaires sur des actions d’intégrations et de sensibilisations aux difficultés des publics vulnérables. Cette double casquette: Gestion et Sociale est une richesse dans mon expérience que je souhaite aujourd’hui mettre à profit dans mon travail à travers de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Legal Aid

Tax Returns

Bookkeeping

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word