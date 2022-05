Naima DOUAH

Ma formation alliée à mes expériences m’ont permis d’acquérir une bonne connaissance comptable, dans le domaine privé et également associatif où j’ai évolué depuis 1989.



De plus, les différents établissements où j’ai exercé ont su me séduire par la diversité des tâches, des fonctions et responsabilités qui m’ont été confiées.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de comptable.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye

Ciel Compta

Cegid

Sage

Progiciel Arcole