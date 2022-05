Naïma JAKIMOWICZ

Très active et créative depuis presque 10 ans, j'exerce le beau métier de graphiste pour des secteurs d'activités variés.



Diplômée en communication visuelle, j'ai d'abord exercé mon metier de graphiste spécialisée en communication et print.

Le message à communiquer et sa forme esthétique sont indissociables. Mon expertise permet d'allier fond et forme afin de traduire en image l'identité et les valeurs d'une entreprise.

Passionnée par la typographie et la mise en page, j'ai participé à des projets d'edition et travaillé pour des magazines de presse.



Très sensible à l'aspect esthétique et à l'univers de la mode, je me suis naturellement dirigée vers le secteur du textile, où j'ai développé une expertise de graphiste textile. Sérigraphies placées, imprimés all over, broderies, écussons, sont autant de possibilités d'expression pour les marques de prêt-à-porter.



Riche de ces différentes expériences professionnelles, je suis actuellement freelance sous le nom VOTRE TEXTE ICI.



Mes compétences :

Créatif

Fashion

Graphisme

Identité Visuelle

Illustration

infographiste

maquette

Maquettiste

Mise en page

Mode

Presse