Najah CHOKRI

J'ai la volonté de progresser, d'apprendre chaque jour et d'acquérir des nouvelles compétences.

On me reconnait ma créativité et mon ouverture d'esprit !

Maintenant je suis très motivée pour une nouvelle opportunité



Mes compétences :

MySQL

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

Android

Java Servlets

Java

Hibernate

Enterprise Java Beans

Apache Maven

Alfresco

Springboot

Scrum Methodology

PostgreSQL

Oracle

NetBeans

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Merise

MVC

Linux

JavaScript

JPA

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

UML/OMT

Personal Home Page

Merise Methodology

ECLiPSe

C++