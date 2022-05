Najia ZAIDANE EL FILALI

Plus de 6 années d'expérience avec des cabinets de conseil leaders dans le domaine du consulting (Accenture, Capgemini, Atos Origin)

Compétences en Gestion de Projets informatique à l'international, gestion des projets SAP/CRM et expertise en implémentation de projets de transformation

Planification des phases du Projet, encadrement des équipes et déploiement de la solution et coordination avec les différents intervenants.

Rôles exécutés avec succès tel que Chef de projet informatique et Service Manager.

Certifications internationales en méthodologie Gestion de Projet (PRINCE 2) et expertise en IT Service Management (ITIL) et Service Level Agreement (SLA)

Excellente expertise dans les domaines du Pétrole/Gaz, Luxe, Utility et des Télécommunications.

Passionnée, curieuse, flexible, dotée d'un esprit d'équipe et favorisant le travail dans une logique de performance

Diplômée d'un Mastère et Spécialisé en Management de la chaine logistique & Achats

Multilingue (Français, Anglais, Espagnol et Arabe)



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Achats

Sourcing

Appels d'offres

Gestion de contrats

Négociation