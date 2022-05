Najib BENCHEKROUN

Titulaire d’une maîtrise en Finance Audit et Contrôle de Gestion, d’un DESS en gestion du patrimoine, et de l’Exécutive MBA de l’Université Al Akhawayn (AUI), quadrilingue.

L'enseignement de grande qualité d’AUI m’a apporté des « privilèges » reconnus: l'excellence dans la recherche, le partenariat avec l’international notamment dans le cadre d’un programme d’échange (Stratégie des affaires Internationales) à Scuola Superiore ISUFI, en Italie.

J’ai travaillé avec l’Association mondiale des loteries pour l’organisation des congrès et forums en Grèce, en Espagne, au Chili. Le Cercle Européen des experts en Sécurité et des SI m’ont convié au 9ème gala des assises à Monaco de 2009, 2010, 2012, 2016 et 2017.

J’ai joué, en tant que Directeur Adjoint Support à La MDJS et DRH à Plastima, un rôle stratégique dans des entreprises modèles. Le KM est un atout stratégique, les produits et services sont conformes aux standards internationaux.

J’ai acquis une expertise dans les domaines suivants:

•Développement stratégique

•Accompagnement de développement du capital humain

•Ingénierie de Formation

•Optimisation de l’organisation

•Système de Management de la Sécurité de l’Information

•Gestion financière

•Audit (Audit interne, Audit de certification, Audit organisationnel...)

Durant mon parcours, j'ai participé aux Conseils d'Administrations et assemblés générales en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration et j’ai agis en collaboration avec les banques pour les travaux de suivi et de coordination.

Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai agis en collaboration avec le Ministère de l'économie et des finances ainsi que d'autres instances de contrôle en qualité de Secrétariat du Comité d'Audit ou de Directeur(le commissaire aux comptes, la commission du contrôle fiscale, le contrôleur d'État et les magistrats de la cour des comptes).

Mes réalisations autour de la mondialisation et mon intégration continue dans l'économie mondiale, m’ont permis de me préparer au mieux à l’internationalisation.



Mes compétences :

Direction générale

Marketing

Direction des ressources humaines

Audit

Direction financière

Conseil en organisation

Sécurité des systèmes d'information

Gestion des ressources

Gestion budgétaire

Développement stratégique