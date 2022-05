Najib CHAOUCH

Manager et Ingénieur Commercial avec 13 ans d'expérience dans l'industrie tout activité confondue.



Maîtrise de la sphère commerciale d'amont en aval et fonctionne en mode projet collaboratif.



Mes aptitudes personnelles confirmées et attestées sont l'excellence dans la prescription et la négociation, L'écoute active et le leadership, le dynamisme et la persévérance, l'organisation et la réactivité, le goût du contact et des challenges.



Actuellement, je vise un poste de management dans la diversité de mon parcours soit dans la gestion des projets industriels soit en Ingénierie Commerciale.



Mes compétences :

Commerciale

Marketing stratégique

Product manager

budgets

Prescriptions

Management

Travail d'équipe

Prospection de clients

Prospection commerciale

Management commercial

Gestion de projet