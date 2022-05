Najib HANAFI

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique, ENSEM Casablanca, j’ai développé plusieurs compétences dans des domaines tels que : l’électrotechnique et l’électronique de puissance , La production et la distribution de l’énergie, la conception, le dimensionnement et le chiffrage des installations électriques. Mes différentes expériences m’ont permis de s’adapter aux environnements culturels et professionnels et de développer des qualités d’ouverture d’esprit et d’organisation. Dynamique, motivé et persévérant, j’ai aussi le souci du travail bien fait et j’ai également la capacité de s’investir et d’être disponible.



Mes compétences :

Qualité

Mécanique

Leadership

AutoCAD

Electronique numérique

Travail en équipe

Audit énergétique

Management

Microsoft Office

Microsoft Project

Electricité

Conduite du changement

Conduite de projet

Automatisme

Gestion des installations

Caneco

Electrotechnique

Energies renouvelables

Conception électronique

Wordpress

Microcontroleur

Eclairage

Éclairage public

Dialux