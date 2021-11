Nanimpo Christelle LARE

Je suis une passionnée des nouvelles technologies. J'ai eu une Brevet de Technicien Supérieur en Administration des réseaux locaux d'entreprise et une licence en Génie logiciel. Autodidacte à forte motivation entrepreneuriale, la rigueur et l'esprit scientifique sont les qualités que j'ai développé durant ma formation et mon parcours professionnel. Je suis capable de m'adapter à toute situation et j'aime le travail d'équipe mais je peux travailler en toute autonomie. J'aime l'innovation, je fais des veilles technologiques pour être à jour sur les NTIC. Je désire acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences.



Mes compétences :

HTML, CSS, Django

PABX

PfSense

Sophos

Administration système

Administration réseaux

Microsoft Windows Server

Voix sur IP

Microsoft Windows

Ansible

Virtualisation

Nagios

Debian

Microsoft Office

Ubuntu