Narjis HILMY

Chef projet agile offrant plus de 9 ans d'expériences. Ayant Un esprit d’initiative et une orientation du résultat avec une forte capacité d’analyse et de synthèse.J'ai acquis une expérience approfondie des projets de développement dans des contextes techniques et fonctionnels variés.

J'ai développé au cours des différents projets auxquels j'ai contribué une connaissance pratique des différentes méthodologies de développement et de gestion de projet telles que la gestion des risques, la planification, le reporting, l'animation comité de pilotage, l’animation d'équipes et autres.

Le sens de l’écoute, ma capacité à convaincre et ma rapidité d'adaptation constituent mes principales clés de réussite au sein d'équipes pluridisciplinaires et internationales.



Mes compétences :

JIRA

Personal Home Page

MySQL

JavaScript

HTML

Symfony

Quality Control

Oracle

Microsoft SQL Server

Java 2 Enterprise Edition

Framework

ECLiPSe

budgets

MVC

Linux Red Hat

LAMP

JavaServer Faces

Java

Hibernate

shell scripting

XSLT

XPath

XML

WAMP

UML/OMT

TALEND

ServiceMix

Script Shell

PostgreSQL

NetBeans

Merise Methodology

Internet

ETL

DB2

CentOS

AIX UNIX

Gestion du risque

Gestion de projet

Planification de projet