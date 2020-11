Nassim TRIFA

Bientôt 04 ans d' expérience en production, mon souhait est de continuer à exploiter mes acquis scientifiques tout en renforçant mes aptitudes managériales dans un environnement AGRO, BIOTECH ou PHARMA plus grand et plus exigeant.



Mes compétences :

Application des plans d’expériences et de mélanges

Microsoft Office 2010

Physicochimie des intéractions macromoléculaires

Vectorisation de biomolécules

HACCP ; ISO 9001 ; ISO 13485 & IFS

Cinétique et mise en œuvre de bioréacteurs

Outils et méthodes en sciences et procédés biotech

SEM et TEM

Purification de biomolécules

Génie des Procédés Alimentaires