Natacha EDIRIWEERA WIJESURIYA

Cest en 2020, suite à mon obtention de mon baccalauréat mention Admis que jai choisi dintégrer le BTS CPI (Brevet de Technicien Supérieur Conception des Produits Industriels) à Versailles, afin de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions et les enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées. Passionnée et engagée pour la féminisation du métier dingénieur. En effet, je suis particulièrement intéressée par lAéronautique, le Médical, la Robotique, la Maritime et la Chimie et jenvisage de poursuivre mes études en école dingénieur.

Si mon profil vous interesse, je suis à la recherche d'un stage pour le second semestre de cette année (du 17 mai 2021 au 26 juillet 2021) dans les domaines cités ci-dessus.



Mes compétences :

Créative

Rigoureuse

SolidWorks

CATIA

Python

HTML

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word