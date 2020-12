Natalie PERON

Curieuse, mon esprit critique et ma connaissance des rouages complexes des organisations, me permettent de garantir le succès de vos projets. A l'image de mes réalisations, professionnelles et personnelles, plurielles, mon investissement est total, mon apprentissage est continu.

Au delà, mes connaissances actualisées, me permettent de conforter ma vision sur le besoin des organisations, d'aborder leur transformation, en plaçant la stratégie de leur SI, leur méthode de management, au plus près du métier.



Modéliser et Optimiser vos processus métiers, adapter votre gouvernance SI

Accompagner le développement des usages et nouvelles bonnes pratiques : Managers et collaborateurs

Adapter la méthodologie de transformation aux besoins réels : Agilité, Scrum, Kanban, en V

Adopter une approche Agile dans la production digitale.

Lean Management, Management situationnel.

Auditer ses activités. Pour exemple, recueillir et analyser ses réclamations, ou comment les transformer en opportunités, comment identifier ses failles outils et/ou organisationnelles.