Nathalie ACHARIAN

- Une expérience polyvalente confirmée de plus de 20 ans dont 10, au sein d'une entreprise occupant le 10ème rang national, alliant la maîtrise des techniques de négociation & management commercial, marketing, stratégique et opérationnel,



- Une constante : la satisfaction du client (certification ISO 9002), le sens du contact, de l'écoute, du conseil, du service, des responsabilités, de la rigueur et le goût du Challenge, de la réussite & performance - La passion du métier,



- Une capacité à négocier, mobiliser et fédérer : animer, motiver des équipes & partenaires sur des projets d'ampleur & des objectifs déterminés.



Mes compétences :

Directrice commerciale

Directrice Financière

Directrice Recherche & Développement

Directrice marketing

Directrice Partenariat

Directrice Relation clientèle

Directrice Organisation d'entreprise & Création d'

Directrice de projets