Nathalie ASTRUC

Quand on est maman de 4 enfants, pendant si longtemps, on developpe de nouveaux atouts : communication, socialisation, recherches de solutions quelques soient les situations, energie inepuisable... il est desormais temps de mettre a profit tout ces nouveaux atouts. Dans votre societe peut-etre?

Je vis en Angleterre, pres d'Oxford. Une traduction s'impose? OUI, rapidement, promis.



Organisation : Conduite de projet informatique et organisation. Accompagnement d’équipes lors de projets transversaux (mise en place de nouveaux outils). Faciliter le démarrage et accompagner le changement. Gérer un projet. Utiliser des outils d’organisation. Auditer individuellement et en groupe. Animer des réunions. Former.



Mise en place de noueaux outils (informatiques,

Domaine d’intervention : Public (DSII, laboratoires de recherche, faculté), privé (SSII, industrie technique, centre de R&D, PME / PMI), hospitalier (2 études de cas).



Mes compétences :

Conseil

GPAO

SSII

Accompagnement du changement

Lotus Notes

Organisation

Formation

GED