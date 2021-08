Nathalie BALL

Vos enjeux actuels portent sur des problématiques :

- d'organisation des ateliers

- d'optimisation de la planification

- de digitalisation des données

- de management visuel de la performance

Je vous propose de chercher avec vous des solutions concrètes, sur-mesure et pérennes et d'accompagner leur réalisation au cœur des vos ateliers.

Rencontrons nous et parlons de vos besoins en conseils et formation: 06.11.93.49.02 | nb@nathalieball.com



Mes compétences :

SAP PP

Management d'équipe

Gestion de production

Audit interne

Recrutement

Management de la qualité

Lean Manufacturing

IFS

HACCP

Amélioration continue

Organisation

Responsable

SAP

Agroalimentaire

Audit

Production

Produits frais

Lean management