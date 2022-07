Nathalie BERTIN

Etat judiciaire : j'ai 40,5 ans J'ai un casier vierge, aucun fichier, aucune main courante ni plainte contre moi, aucune plainte en ligne contre moi, aucune commission de discipline dans mon sport qui est les échecs, aucune commission de discipline dans ma scolarité.

sport :J'ai eu 9 titres aux echecs. J'ai été championne du rhône, championne de ligue, 3ème de france junior fille ...j'ai fait 80 tournois d'échecs dans toute la France, j'ai fait 5 championnats de france. J'ai été en nationale 2 et 3, on a gagné la coupe de france mixte. Mon meilleur classement est 1870 élos.

permis :J'ai un permis de conduire 12 points

Etudes : J'ai un bac+3 en management obtenu à l'université lumière lyon 2 à bron à l'âge de 23 ans

Argent : Je suis sous curatelle , j'ai 25000 d'épargne (en juillet 2022), j'ai 1404 euros de revenus (aah, apl, complément de ressources)

Santé : Je pèse 56 kilos pour 1m60. J'ai une carie, un implant dentaire, une rhinoplastie réussis, un traitement, j'ai eu les pensées à 30 ans

Famille : J'ai épousé un crs (policier) très haut gradé qui a trois filles et nous voulons faire trois enfants ensemble. Il habite Genas dans une maison. Je l'ai trouvé sur un site de rencontre tchatche.com et je le connais depuis 2004. On est sorti ensemble en 2015

Travail : mon mari veut que je travaille avec lui en tant que police indépendante

Divers : j'ai eu 34 contrats de travail, j'ai gagné 4 challenges commerciaux, j'ai eu 37 exs, j'ai fait 400 soirées en discothèque, ma famille est composée de 47 personnes juste de mon côté, ma tante éliane bertin (numéro 4 du crédit mutuel, millionnaire) ne voulait pas que je travaille dans une banque et j'ai eu 7 années d'expériences dans la banque.

Echecs : deux redoublements 3ème et bts, une annulation permis où j'ai dû repasser que mon code, code obtenu la 3ème fois les deux fois, permis obtenu la 2ème fois, 5 hdt (hospitalisations à l'ordre d'un tiers, à l'ordre de ma mère : j'ai eu l'infiltration-pensées, curatelle, courrier pour faire enfant donc autorisation)