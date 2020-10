Nathalie BOIZIAU (JOUANNEAUX)

De la photocomposition au graphisme web, mon parcours m'a permis d'avoir les connaissances pluridisciplinaires pour valoriser le texte et faire la part belle à l'image.

Je réalise des maquettes de pages web incluant les montage photos avec retouche chrome.

Formée à l'animation, aux effets vidéos ainsi qu'aux bannières web en HTML5 Canvas, je suis l'actualité des techniques du web afin d'être efficiente dans mes actions.

Organisée et réactive, je sais faire preuve d'initiative et de responsabilité.



#Sketch #AdobeXD #webdesign #landingpage #bannière #webdesign

#réseauxsociaux #prototyping

#photoshop #photomontage #chromie #colorimétrie

#indesign #miseenpage #designgraphique #illustrator

#finalcutpro #animate #bannières #html5canvas

#aftereffects #animation

#acrobat #excell #word #outlook #powerpoint #teams #sharepoint