Nathalie CORBALAN

15 ANS DEXPÉRIENCE DANS LE PILOTAGE D'ÉTABLISSEMENTS

ENGAGEMENT ET FORTE ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE



Disponible immédiatement



Dynamique et persévérante, je mène avec enthousiasme et bienveillance l'équipe pluridisciplinaire dans le respect des valeurs associatives et du projet d'établissement .



Dotée d'un fort leadership, je mets en place les conditions de travail les meilleures possibles pour permettre un accompagnement de qualité des personnes accueillies.



Pragmatique, ouverte au dialogue, attentive et à l'écoute, j'associe les équipes aux outils mis en place pour qu'ils se les approprient et les mettent en pratique plus facilement.



Actrice de terrain pour être au plus prés des professionnels et des personnes accompagnées, j'apprécie de transmettre mon savoir-faire et travailler en équipe, l'échange de compétences avec les professionnels, les partenaires associatifs ou institutionnels est source d'enrichissement permanent.



Rigoureuse et efficace, je mets rapidement en œuvre les projets et outils construits sur un mode participatif pour arriver aux attendus de ma mission.



Disponible, j'ai une grande capacité d'adaptation et je suis réactive aux changements.



J'aime relever les challenges et conduire les équipes dans une culture d'entreprise solide au service des personnes accompagnées.



Je suis prête pour une nouvelle aventure professionnelle.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Travail en réseau, partenariat

Bénévolat personnes âgées

Handicap mental/handicap psychique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Organisation

Rigueur

Esprit d'initiative

Analyse et synthèse

Force de proposition

Conscience professionnelle

Disponibilité

Autonomie professionnelle

Dynamisme

Adaptabilité

Réactivité

Engagement associatif

Culture d'entreprise

Veille législative et réglementaire

Aisance écrits professionnels

Aisance relationnelle

Bonnes Pratiques Professionnelles

Éthique

Leadership

Ténacité