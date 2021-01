Nathalie CORDIER

Vingt-quatre ans d’expérience professionnelle dans la presse pour le groupe Lagardère comme documentaliste puis maquettiste pour les titres Infobébés et Infocrèche Pro. Passionnée par les nouvelles technologies et leur impact sur mon métier de graphiste, j’ai choisi de suivre une formation aux Gobelins en digital publishing. Cette formation m’a donné les compétences pour transposer mon savoir faire print (Indesign, photoshop, illustrator) sur le support mobile de la tablette (Aquafadas, Pandasuite, twixl, Epub...etc). Aujourd’hui je suis forte de ces deux compétences : print et digital. Je peux mettre en page tous types de documents print et rendre interactives vos publications numériques.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Pandasuite

PDF Interactif

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Aquafadas