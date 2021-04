Nathalie COUSTURIÉ

Forte d'une belle experience dans le domaine RH, pour de grands groupes anglo-saxons, j'accompagne les entreprises dans la mise en oeuvre de leur strategie RH tout en m'adaptant aux enjeux de leur Business.



J'aide les entreprises dans la definition et mise en place de leur strategie RH et je deploie les actions definies conjointement, afin qu'elles puissent se consacrer à leur developpement.



Mon expertise :

- Gestion de crise

- Gestion de projet : transformation digitale, optimisation des process administratifs, simplification, dematerialisation, RSE, QVT, PSE, fusion

- Experience collaborateur & Employer Branding : attraction, onboarding, retention, entretiens

- Construction du plan de développement des competences, recherche de financement via les OPCO,

- Evaluation des risques sociaux et proposition de solutions

- Gestion des dossiers disciplinaires, contentieux, negociations avec les organismes sociaux et DIRECCTE

- Mises en place : CSE (toute taille d'entreprises), BDES, DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques), Reglement Interieur, teletravail, protection sociale, epargne salariale,...



Mes diverses experiences et secteurs d'activites : services aux entreprises, B2B, Conseil-Audit, Transports & Logistique.



Vous souhaitez être accompagne ? Alors n'hesitez pas à me contacter via viadeo.journaldunet.com