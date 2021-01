Nathalie DEMIDOFF

Qu'est-ce-que la Réflexologie ?



La REFLEXOLOGIE vise à mobiliser le processus d'auto-guérison du corps. Elle se pratique en exerçant une stimulation manuelle par digito-pression sur certaines zones situées sur les pieds, le visage et les mains, qui correspondent à des organes ou fonction organique.



La REFLEXOLOGIE a un effet anti-stress et procure une profonde détente physique et psychique.



Elle augmente la vitalité de l'organisme et ses défenses naturelles et redonne ainsi à notre corps, dynamisme et énergie pour mieux surmonter les états de fatique et répondre de manière positive aux agressions externes.



Pour qui ?



La REFLEXOLOGIE est une technique de maintien de la santé, du bien-être, de détente qui s'adresse à tous. Elle permet de renforcer les points faibles et dégager les tensions accumulées dans l'organisme. Elle permet aussi d'agir de façon préventive.