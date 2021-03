Consultations sur RDV :

du lundi au samedi de 8h00 à 18h00

Jours de repos mercredi et dimanche



Tél. : 06 25 28 41 67



TARIFS 2021



Voyance. : 1h 80€



Voyance et purification : 1h 130€



Magnétisme : 30mns 60€



Forfait magnétisme

4 séances/mois : 30mns 190€



Exorcisme : 300€



Pour tout déplacement, domicile, professionnel ou milieu hospitalier, me contacter pour devis.



Lors de mes consultations, je n'accepte que la personne ayant recours à mes services afin d'éviter toutes interférences, sauf si mineur



Pas de salle d'attente, merci de votre compréhension.



Nathalie Duarte