Madame, Monsieur,



Coordinatrice Qualité Sécurité Environnement, dans le secteur de l'industrie, spécialiste en ISO 9001 & ISO14001, je vous propose mon sens de l'innovation en organisation industrielle notamment.



Expatriée 5 ans au Vietnam je suis doté des méthodes : des 5S, du Lean, du Gantt et mon anglais est courant.



A la verrerie du Languedoc. (Site ICPE A) j'ai mis en place l'ISO 14001, fait la cotation des aspects et impacts environnementaux, répondu aux demandes de l'arrêté préfectorale.



J'ai mené un projet de tri sélectif sur un site avec la gestion des BSD et la sensibilisation au personnel, j'ai créé un guide tri et trouvé les organismes de traitement de déchets tant sur les DND que sur les DD.



Aussi j'ai déployé la certification ISO 9001 SQAS, je connais les FDS et la sensibilisation pour l'HACCP. Nous avons mené 6 agences à la certification en 2 ans.



Ma conception du management consiste à planifier, organiser, faire réaliser et contrôler. Un management impliqué répond à la performance d'un but réaliste avec une équipe dynamique.



Je recherche une structure performante avec une équipe collaborative.



Je suis à votre disposition pour tout entretien et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Nathalie Eisenbraun

natheisenbraun@hotmail.com



Mes compétences :

Contrôle qualité

Management de la qualité

Évaluation des risques professionnels

Audit interne

Norme ISO 9001

5S

Norme ISO 14001

Analyse environnementale