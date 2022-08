Nathalie HAMEL - P

Recherche poste salariée 25/30 euros/heure en approvisionnements et 35 à 45 euros en achats transversaux et plus évolutif ;-)



Recherche poste sur départements 69 (préférence) ou 75 avec partie majoritaire en télétravail.



Sinon, nombreuses expériences, je travaillais de 1997 à 2010 en mode projets, un consultant junior en aurait fait autant ...

Reprise formation universitaire en 2020/2021 "Management d'équipe et de projets" et réussite de ma soutenance d'une demi-journée fin juin 2021.



Côté PERSO : Un enfant né fin 2010, séparée fin 2017 du Papa après 9 ans de vie commune, lequel a depuis 2020 la résidence principale de mon fils, ce qui m' a permis de reprendre des études universitaires et un poste cadre. ll est au Collège maintenant en 6ème.

2022, j'envisage de récupérer mon Fils chez moi dans le Rhône en fin d'année.

Dans tous les cas, je compte être salariée pendant encore 7/8 ans après on avisera d'un statut libéral, alors contactez-moi !



Une Légion d'Honneur à mon Actif et un Knight !





Vous pouvez me joindre à cette adresse email : nathaliehamel@free.fr ou par téléphone au 07 68 98 68 45.

Tous les "recruteurs" / "clients" rencontrés lors d'entretiens sont les bienvenus...