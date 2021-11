Nathalie KELLERHALS (BUGNAR)

Bonjour,



Je suis diplômée d'un Bac+5 en Marketing, Commerce et Communication.

Je suis à la recherche d'un emploi en tant que Chef de Projet Marketing sur les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et sur Paris.



N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition d'emploi.



Nathalie KELLERHALS



Mes compétences :

Étude de marché

Argumentaire de Vente

Marketing stratégique

Enquête qualitative

Lancement de produits

PLV

Prospection commerciale

Veille concurrentielle

Benchmarking

Commercialisation des produits techniques

Études quantitatives

Développement commercial