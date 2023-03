Nathalie LA SALA-ALEKSANDROWICZ

Jai découvert les approches de santé naturelle et traditionnelle quand je finissais mes études aux Pays-Bas, au cœur de la campagne frisonne, avant de commencer à enseigner.



Les aléas de ma vie personnelle et professionnelle mont plus tard ramenée à Paris, où jai intégré le monde de lentreprise pendant une quinzaine dannées, sans cesser de nourrir un vif intérêt pour la santé et lharmonie qui en découle.



De fait, jai évolué dans ces divers univers où jai appris à conjuguer les verbes aimer, comprendre, accompagner, encourager, transmettre mais aussi créer, aider, organiser, coordonner



Parallèlement, jai élaboré le projet professionnel qui me tenait à cœur afin quil soit plus en adéquation avec mes valeurs, mes choix profonds, ma quête du bien-être. Grâce à cette démarche, jai replacé lHUMAIN au centre du cercle de mes préoccupations.



Ce cheminement ma menée au Cenatho Daniel Kieffer, Paris, (Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique©) en 2010.



Demblée, je suis entrée en symbiose avec ce nouveau monde qui se présentait à moi comme une évidence, confortant au passage mes ressentis les plus profonds.



Alors que je suivais cette formation, jai découvert les techniques de relaxation, notamment la sophrologie qui ma happée et que jai décidé dapprofondir, dans un second temps, à lAcadémie de Sophrologie de Paris auprès du Dr Chéné et de son équipe.



Désormais, naturopathie et sophrologie sont la clé de voûte de ma vie socio-professionnelle et je continue à me former régulièrement dans ces domaines de prédilection.



Avec respect, sérieux et empathie, jaccompagne ceux qui le souhaitent dans une démarche de découverte pour quils puissent enraciner plus concrètement leur légitime aspiration au mieux-être et au mieux-vivre