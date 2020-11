Nathalie MATA

Professionnelle des Achats depuis plus de 15 années, j'ai occupé successivement les fonctions de Directrice Achats et Marketing dans le domaine de la salaison.



J'ai un réseau de plus de 130 partenaires, en salaison.



J'ai trois axes dans mon parcours : Achats/négoce + Marketing produits + Commercial.



Je suis une femme ayant une sensibilité "Produits" et une connaissance du réseau GMS, BCT, RHF et grossistes/distributeurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing des achats

Marketing produit

Développement commercial

Négociation achats

Techniques de vente