Une expérience de Chef de Produit dans le prêt-à-porter féminin : conception de collections, negotiation des achats, gestion d'un budget de 35 Mio d'euros, analyse du marche et management d'une équipe.



Expérience en Asie pendant 4 ans : gestion d'un bureau d'achat, prospection de fournisseurs Asie du Sud Est, Chine, Inde et Bangladesh et développement produit.