Nathalie NATHALIE CALLEBAUT (CALLEBAUT)

Coach en développement personnel certifié RNCP



Vous faites face à un accident de la vie (deuil, rupture professionnelle, sentimentale), vous avez une problématique à résoudre (une décision à prendre, perte de confiance, ...), je vous accompagne afin de trouver en vous les ressources dont vous avez besoin.



En complément, je peux mettre mes compétences acquises au cours de mon parcours professionnel d'assistante à votre disposition pour accompagner opérationnellement votre équipe dans le changement et la former aux nouveaux outils par exemple.



A votre service !



Mes compétences :

Ecoute

Bienveillance

Adaptation

Polyvalence

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Aisance relationnelle

PME/PMI

Accueil physique et téléphonique

Dynamisme

Comptabilité fournisseurs et clients

Gestion de la relation client

Gestion de projet