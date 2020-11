Nathalie NATHALIE COUTANT (CHARLIER)

Nathalie est une Artiste française. Pour les peintures et dessins, elle travaille lhuile, lencre, le pastel sec, lacrylique et laquarelle. Pour les sculptures, Nathalie utilise une technique mixte, subtile mélange dargile, de gomme laque et de pigments. Ses sujets de prédilection sont la nature et les animaux sauvages dEurope et dAfrique.

Son approche est basée sur une longue observation et écoute de la faune et de ses habitants, afin de reproduire la magie de la création. Son pinceau est un trait dunion entre la femme et la nature.

Autodidacte, Nathalie passe de nombreuses heures dans les plaines et les forêts afin dy observer les couleurs, les lumières. Camouflées dans la nature, avec son appareil photo sur les genoux, patiemment, elle suspend le temps pour retrouver le moment tant attendu où lanimal passe tout près de lobjectif. De retour dans son atelier, Nathalie fixe se rendez-vous magique sur la toile ou le papier, en restituant fidèlement lémotion de la rencontre tant désirée.

Dans la presse, son travail a été présentée dans de le magazine français Grand Gibier

Membre signataire du mouvement mondial 1% pour la planète, Nathalie est une femme engagée pour la cause environnementale et animale.

RÉCOMPENSES :



Diplômée de lAcadémie des Arts, des Sciences et des Lettres. Titulaire de la médaille dargent.



Soutient le mouvement mondial: 1% pour la planète