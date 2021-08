Nathalie NONNENMACHER

Mon parcours professionnel est assez riche dexpériences diverses et variées.

Jai ainsi eu la chance de pouvoir observer de multiples environnements, de structures et de types dorganisations différentes via notamment les missions intérim qui mont été proposées.

Aujourdhui maman d1,5 enfant, je profite de mon nouveau rôle pour me recentrer sur moi-même et daller vers lessentiel, trouver un peu de stabilité.

Je suis actuellement une formation en assurances afin de me spécialiser dans un domaine que jai déjà eu loccasion de côtoyer et qui me semble ouvert de possibilités.

Ceci dans le but en outre, de disposer dun bagage supplémentaire lorsque viendra le moment de remettre un pied dans le monde professionnel et de mettre mon job de maman à temps partiel.