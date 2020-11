Nathalie PHILIPPOT

Je travaille depuis près de 39 ans dans le secteur de la formation continue pour adultes. La principale caractéristique de mon parcours est larticulation constante de moments de travail salarié à des moments de formation personnelle, une pratique de terrain et une formalisation de cette pratique.

Je me suis spécialisée dans la formation à la gestion de projets et aux SGBDR. Mes points forts sont la formations de formateurs-trices, laccompagnement déquipes sur des projets, lévaluation de dispositifs/systèmes pédagogiques. Je Justifie dune expérience pratique et approfondie des applications micro-informatiques en tant quutilisateur. Les années 2013 et 2014 ont été pour moi loccasion de consolider et de valider des compétences en matière de formation ouverte et à distance (FOAD) et daccompagnement des apprenants en situation de handicap, avec lobtention du diplôme duniversité Net trainers (mention Très Bien) délivré par lUniversité Toulouse 1 Capitole.

Mon parcours professionnel ma confronté à des interlocuteurs de tous niveaux et ma également habitué à des déplacements fréquents sur lhexagone.





Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Formation informatique

Ingénierie de formation

Accompagnement de projet

Gestion de projet

Animation de formations

Informatique de gestion

Sciences humaines et sociales