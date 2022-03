Nathalie SALHI

Quinze ans d’expérience en écriture professionnelle, férue de grammaire, de vocabulaire et de figues de style, j’ai choisi de me consacrer pleinement à la transmission de mes savoirs et savoir-faire.



Toujours auteure à mes heures (voir « et aussi… »), j’aborde la langue française en général, et l’écriture en particulier, à tous ses niveaux, depuis l’apprentissage jusqu’à la professionnalisation.



Et qui dit production de contenus dit aussi communication, je peux également monter des capsules d’initiation à la communication éditoriale et digitale.



• Langue française



Grammaire, orthographe, FLE, narration.

Conception et mise en œuvre d’unités didactiques. 1 à 12 stagiaires.



• Editorial



Ecriture professionnelle, expression écrite.

Pédagogie active adossée à des publications (blogs, sites, gazettes, etc.)



• Communication



Bases, identité visuelle, réseaux sociaux, blogs/sites

Cours magistral et exercices de créativité. 6 à 12 stagiaires.



Mes compétences :

Communication

Presse

Rédaction

Site internet

Conseil éditorial

Ecriture professionnelle

Editing

Expression écrite

Français Langue Etrangère

Formation

Communication éditoriale