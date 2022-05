Nathalie SCHOUARD

Etudiante en BTS Communication Alternance à partir de la rentrée prochaine.



Ma réactivité et mon goût du challenge m’ont permis d’acquérir de solides aptitudes d’autonomie.

De plus, après avoir effectué un Bac secrétariat où l’expression écrite et l’orthographe sont primordiales, je dispose d’une très bonne capacité rédactionnelle, j’ai également été amené à toucher au poste d’attachée de presse à NRJ12, après avoir rédigé des communiqués de presse et assister à plusieurs interviews. Pour cela, les entreprises ont été amenées à me faire confiance et surtout à ne pas le regretter.



Mes compétences :

Secrétariat

Attachée de presse

Comptabilité

Communication

Ressources humaines

Droit du travail

Droit des sociétés

Recrutement