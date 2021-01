Nathalie Simon

Conception de supports de communication externe.

Photographie : prise de vue, retouche et post-traitemment.

Création plastique : mix-média, peinture, photo, objets et paravents…



Je propose mes compétences polyvalentes acquises grâce à des expériences variées et enrichissantes à une ou plusieurs structures du tissus économique du Vendômois..



Mes objectifs sont les suivants :

- valoriser l'image de votre entreprise, vous apporter mon expertise en communication visuelle, ou/et

- vous apporter mon support en administratif grâce à un grand sens de l'organisation et d'excellentes qualités relationnelles.



Rencontrons-vous pour en parler.



Mes compétences :

Rédaction web

Peinture contemporaine

Graphiste pao

Association Culturelle

Communication

Informatique

Réseaux sociaux

Rédaction

Freelance

Décoration

Relations publiques

Organisation d'évènements

Photographie

Conseil

Artiste peintre

Décoratrice

Art

Artiste

Dessinatrice