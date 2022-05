Nathalie STUMPF

Esthéticienne de métier, je parcours les formations de bien-être d'années en années et suis actuellement en formation de naturopathie, auquel je vais ajouter la sophrologie incessamment sous peu. Passionnée et professionnelle, je souhaite élargir mes compétences afin de me mettre à mon compte pour exercer en toute liberté cette activité qui me passionne tant...



Mes compétences :

Gestion personnel

Soins esthétiques