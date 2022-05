Secteur : Communication et Médias - Édition et Presse

Nathalie Thibaut Communication est une agence de relations presse & médias spécialisée dans le tourisme, la gastronomie et les vins, le bien-être et la décoration depuis 1995.

Clients actuels : Arts et Vie, tourisme culturel

Hôtel-Spa VitalParc à Lacanau

Chalets-Hôtel de la Croix Fry à Manigod-Massif des Aravis-chef Eric Guelpa

Abbaye et Fondation Royaumont

Décoratrice Flavia De Mello



Références : VVF Villages, Héliades, L'île de la Lagune-Boutique hôtel Thalasso exclusive à St Cyprien-chef Christophe Schmitt*Michelin, Thalasso Les Flamants Roses, Office de tourisme de Canet en Roussillon, Choice Hotels, Relais du silence, Champagne Mercier, Region Normandie, Domaine de Capelongue Relais & Châteaux, Château de Berne hôtel Relais & Châteaux et vins Côtes de Provence, Beau Rivage hôtel & plage à Nice, Bedouk Guide & Salon Séminaires, Saint James & Albany, Châteaux & Manoirs en Normandie, Vallée d'Aoste, Groupe Roussill'hotel,

Golf de St Cyprien & hôtel Le Mas d'Huston-chef Julien Boy, Hôtel golf & spa Le Domaine des Remparts à Marrakech, Thermes de Salies-de-Bearn, Hôtel des Isles dans le Cotentin...



Spécialisations : Diplômée de l’EFAP et riche de plus de 20 années d’expérience dans les relations presse et relations publics, je dispose d’un important réseau de journalistes dans les secteurs de l'art de vivre.



Mes compétences :

Gastronomie

Presse

Tourisme