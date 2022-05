Nathalie VACHERON

Mon expérience peut vous aider.

Une vision grand angle : un parcours de plus de 15 ans en entreprises et en agences (12 ans chez PUBLICIS) m’a forgé une culture riche d’expériences, un savoir-faire BtoB et BtoC, et une expertise Marque et Produits. Ma ligne de force : puiser dans mes acquis multi-secteurs (Grande Consommation, Services, Food, Foires et Salons, Industrie, Santé, Immobilier) pour faire émerger de nouvelles idées, stratégies et solutions.

La confiance de belles marques et ma passion en retour : GL events pour le SIRHA (stratégie de marque et accompagnement du changement), TOUPARGEL spécialiste de la VAD (12 ans de conseil en communication corporate, produits, promotion, fidélisation), NORBERT DENTRESSANGLE et BOLLE SAFETY pour leur communication en France et à l’international, Groupe SEB (identité graphique, communication produits), MILLET Innovation (conseil media sur cible seniors), GIBAUD (marketing opérationnel : packaging, PLV, ADV sur le réseau officines)…

Une personnalité et des convictions : j’ai développé la première agence spécialisée en communication Santé à Lyon puis j’ai élargi mes horizons à de nombreux secteurs. Ce n’est pas un hasard. Curieuse, je crois en la force du décloisonnement, à la richesse des échanges. Mes qualités humaines font que j’aime le travail en équipes et manager en favorisant le développement personnel de chacun. Créative, je suis partisante de l’open-innovation à tous niveaux.



Expertises : Stratégie et identité de marque. Accompagnement du changement. Lancement de produit. Stratégie et achat media on et off-line. Edition (rédaction en chef, pilotage des comités de rédaction, production). Production audio-visuelle (TV, web, radio). Promotion et fidélisation. Animation de réseaux. Organisation d’évènements et salons.



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance redactionnelle

Animation de réseau

BtoB

BtoC

Commerciale

Communication

Communication Corporate

Esprit de synthese

Forte adaptabilité

Identité de marque

Management

Management d'équipes

Marketing

Marketing opérationnel

Média

Pilotage

Pilotage de projets

Production

Relations Fournisseurs

Stratégie

Stratégie Media

Stratégie publicitaire

Audiovisuel

Communication interne

Achat d'espace

Accompagnement au changement

Communication externe

Relations Presse

Organisation d'évènements

Édition

Fidélisation client

Relations clients

Lancement de produits

Promotion des ventes