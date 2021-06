Nathalie VANBERGEN

Comment j'arrive à vous?



Mon fil rouge depuis 30 ans est d' offrir, prendre, faire émerger la parole de chacun pour un mieux-être.

Je transmets les communications: pour vos bébés, vos enfants, vos ados, vous, vos parents, vos grands-parents, avec et sans handicap, pour ouvrir le dialogue entre vos animaux et vous, dire vos mots en public pour vous ou les êtres que vous aimez, animer des ateliers pour faciliter la parole de vos enfants et ainsi les accompagner vers plus d'actions dans leurs apprentissages et plus de joie.





Nathalie, joyeusement vôtre.