Nathalie VEGGI

Je suis actuellement diététicienne à la clinique Sainte Anne à Langon.Avant ça, j'étais technicienne de laboratoire en industrie agroalimentaire.

En voyant que ma qualification de technicienne de laboratoire ne m'offrais que des missions intérim de courte durée et n'aimant pas rester longtemps inactive, j'ai décider de reprendre mes études pour faire un BTS diététique, tout en continuant mes cherches d'emploi en tant que technicienne de laboratoire.

Pourquoi un BTS diététique, tout simplement car j'aime aider les autres, donner des conseils. De plus, j'adore les bons petits plats. Je veux montrer aux gens qu'il est possible de se faire plaisir en mangeant, tout en prenant soin de sa santé.



Mes compétences :

Diététicienne