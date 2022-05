Nathalie VILLEMEUR - ROUTIER

Un chef d'orchestre international !



Mettre en musique, coordonner les compétences des membres d'équipes internationales, multi sites, multiculturelles, pour atteindre un objectif commun: le développement d'un produit à haute valeur ajoutée, répondant aux exigences client.



Comment ?

En écoutant, en comprenant les enjeux du projet.

Par la planification, par le contrôle, par le suivi technique et humain des équipes.

En essayant toujours d'améliorer les méthodes.

Ma solide expérience en validation logicielle m'a permis d'intégrer totalement la satisfaction client au centre de mon activité quotidienne.



L'international ?

Ouverture, découverte, enrichissement, voilà ce que m'apporte personnellement une activité professionnelle dans un contexte international fort.



Et demain ?

Un secteur dont les produits développés soient d'un intérêt fondamental pour l'homme. Des produits concrets, pérennes et directement utilisables par le grand public. Des produits techniques et éthiques.



Si vous aimez cette musique, rencontrons-nous !



Mes compétences :

Reporting

Gestion de projet

Cycle en V

Relation client

Validation fonctionnelle

Coordination